Bünyesinde hayvan hastanesi, çocuk oyun alanı, bekleme salonu ve sokak hayvanlarını besleme alanlarının bulunduğu, Karapınar Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde, tehlikeli köpek ırkları da barındırılıyor. Acil durum gerektiren vakalarda sokak hayvanlarına yerinde müdahale edilebilmesi amacıyla 2 hayvan ambulansının hazır bulunduğu bakımevi, yaklaşık 400 sokak hayvanına sıcak yuva oluyor.