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Can Gürdenli, Almanya'dan bronz madalyayla dönüyor

Milli golfçü Can Günderli, Baden-Württenberg Golf Federasyonu'nun organize ettiği 12'nci International Matchplay Trophy'de 3'üncülük maçında Alman golfçü Bashan Graf'ı 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Can Gürdenli, Almanya'dan bronz madalyayla dönüyor

Baden-Württenberg Golf Federasyonu tarafından organize edilen 12'nci International Matchplay Trophy, 7-10 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde yer alan Golfpark Kurpfalz'da yapıldı.

Dört gün süren müsabakaya Almanya, İsviçre, İsveç ve Türkiye'den 50'si erkek, toplamda 18 yaş altı 100 sporcu katıldı. Turnuvada Türkiye'yi milli takım başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde U18 Erkek Milli Golf Takımı sporcuları; Can Gürdenli, Emir Duhan Sazak ile U18 Kadın Milli Golf Takımı sporcuları Zeynep Süalp ve Sude Bay temsil etti.

Müsabakaların ilk iki raundu stroke play oyun formatında oynandı. İlk 16'ya kalan Milli sporcular Can Gürdenli ve Zeynep Süalp, organizasyonun üçüncü ve dördüncü gününde match play oyun formatında, sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikişer maça çıktı. Match play oyununun final raundunda Can Gürdenli, yarı finalde karşılaştığı Alman rakibi Leonas Jung'a 4-3 mağlup oldu ve öğleden sonra 3'üncülük maçına çıktı. Alman golfçü Bashan Graf'la karşı karşıya gelen Can Gürdenli, rakibini 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Zeynep Süalp ise Alman rakibi Lotte Schuhr'la 13'üncülük, 16'ncılık maçına çıktı. Rakibinin 2-0 gerisinde kalan Süalp, turnuvayı 16'ncı sırada tamamladı.

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