Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya ve Assos tünelleri hizmete açıldı.