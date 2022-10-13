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Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açıldı
Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açıldı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya ve Assos tünelleri hizmete açıldı.
13 Ekim 2022 Perşembe 10:05
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.