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Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açıldı

Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açıldı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya ve Assos tünelleri hizmete açıldı.
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