  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturan yük gemisi için ekip yönlendirildi.
Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden, 82 metre boyundaki Togo bayraklı Gelibolu isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle boğazın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şile Hamsi Festivali’nde 5 ton hamsi dağıtıldı27 Mart 2022 Pazar 11:32
  • Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü27 Mart 2022 Pazar 10:51
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok Yönlü Diplomasi" kitabı27 Mart 2022 Pazar 10:51
  • Uyuşturucu mücadelesine çözüm sunan muhtar, 'zehir taciri' çıktı27 Mart 2022 Pazar 10:34
  • Yurtlarda ‘uyuz’ vakaları arttı; ‘Kaşıntıyı ötelemeyin’ uyarısı geldi27 Mart 2022 Pazar 10:33
  • Sakarya'da palet imalat atölyesinde yangın27 Mart 2022 Pazar 10:32
  • Mali müşavirin banka hesabından 2 milyon lira çalmışlar27 Mart 2022 Pazar 10:31
  • Türkmenistan ve Iraklının parasını çalan "tırnakçı" yakalandı27 Mart 2022 Pazar 10:30
  • Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı27 Mart 2022 Pazar 10:29
  • Avcılar'da alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı; 1 yaralı27 Mart 2022 Pazar 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti