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Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı, Balıkesir'de mezarı başında anıldı

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın, Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı, Balıkesir'de mezarı başında anıldı

İlçeye bağlı Kocaseyit Mahallesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dualar edilen törende, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Seyit Onbaşı Anıtı'ndaki programda ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün önemine binaen mesajı okundu.

Etkinlikte, Seyit Onbaşı'nın kızının torunu Muhammet Yıkar, büyük dedesinin savaştan yıllar sonra Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yaşadığı anıyı paylaştı.

Tören, öğrencilerin şiir okuması ve Havran Belediyesi ekibinin halk oyunu gösterisiyle sona erdi.

Bursa'dan eşiyle gelerek programa katılan Cengiz Engin, AA muhabirine, Kocaseyit Mahallesi'nden törenler için Çanakkale'ye geçeceklerini söyledi.

Engin, "Burada çok duygulandık. Hep gelmek istiyordum, bugüne nasip oldu. Kar ve fırtına olmasına rağmen gelmeyi başardık." dedi.

Anma törenine, Balıkesir Vali Yardımcısı Gülistan Yiğit, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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