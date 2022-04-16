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Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl törenleri için hazırlıklar başladı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenler ve anma programı öncesi Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda hazırlık yapılıyor.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl törenleri için hazırlıklar başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde Şehitler Abidesi, Anzak Koyu ve Conkbayırı'ndaki tören alanlarında çalışmalar yürütülüyor.

Törenlere katılacak konukların oturacağı portatif tribünler, sahne, dinlenme odaları ile giriş ve çıkışlar için oluşturulacak güvenlik koridorlarının kurulumunun yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere, Kovid-19 salgınının bitme aşamasına gelmesiyle, dünyanın normalleşme sürecine girdiğini söyledi.

Bu kapsamda, Çanakkale'de tarihi alandaki kutlamalar ve etkinliklerin de kaldığı yerden devam edeceğini belirten Kaşdemir, "Türk tarihi ve milleti açısından çok önemli olan buradaki savaşların dünyanın çok değişik ülkelerinde de bir hatırası var. Başta Anzaklar yani Avustralya ve Yeni Zelandalılar olmak üzere birçok ülke burada her yıl olduğu gibi yine törenlerini icra edecekler." dedi.

Kaşdemir, Anzak Koyu’nda şafak töreninin yapılacağını, İngilizler ve Fransızların da anıtlarda törenlerini gerçekleştireceğini aktardı.

Tarihi Alan ve Gelibolu Yarımadası'nın "barışın ve efendiliğin hakim olduğu bir yer" olduğuna işaret eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Herkes burada özgürce ve huzur içinde hem ziyaretini gerçekleştiriyor hem de törenlerini icra ediyor. Çanakkale Savaşları’ndan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anzak annelerine seslendiği gibi bu toprak artık onların evlatlarının ebedi istirahatgahı olan yerlerdir. Artık onlar bu toprakların evlatları olmuşlardır ve huzur içinde uyusunlar. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak buraya gelen misafirlerimizi, ziyaretlerimizi rahat ettirmek, huzur içinde ziyaretlerini ve törenlerini yapmalarını sağlamak için bütün devletimizin kurumları ile beraber çalışıyoruz."

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