Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümünde Lone Pine Anıtı’nda anma töreni düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine (Tek Çam) Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, çok sayıda yerli ve yabancı yetkili ile Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları katıldı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage, törende yaptığı konuşmada, hemen her Avustralyalının hafızasında Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan benzer hatıraların bulunduğunu belirterek “Bu mezarlıklar ve anıtlar (Gelibolu’daki) mücadelenin, Avustralya’da bulunan topluluklar ve ailelere neye mal olduğunun kanıtıdır.“ dedi.

Birinci Dünya Savaşı ve Gelibolu’daki savaşın geçmişte kaldığını vurgulayan Armitage “ Ülkemizde bunların derin etkilerini anıtlarla ve heykellerle hatırlıyoruz ki bunlar her Avustralya şehri veya kasabasında bulunuyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi.

Saygı duruşu, çelenklerin konulması ve milli marşların okunmasının ardından diplomatik ve askeri misyon temsilcileri mezarları ziyaret etti.

Yeni Zelanda Anıtı'nda tören

Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda da tören gerçekleştirildi.

Programa katılanlar, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "Karanga" adı verilen ve "Hoş geldiniz" anlamına gelen seremonisiyle karşılandı. Ağıtla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu.

Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, programda yaptığı konuşmada, bu anma törenlerinde bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kore Savaşı gazisinin kızı olarak, savaşın faturasının ve silahlı kuvvetlere hizmet edenlere, ailelerine olan borçların son derece farkında olduğunu dile getiren Whaitiri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada olmak; siyasi liderlerin, uluslarının silahlı kuvvetlerini çatışmaya gönderdiklerinde taşıdıkları ağır sorumluluğun altını çizmektir. Çanakkale Savaşları'nın planlamasını incelediğimizde tüm sürecin ne kadar işlevsiz ve yetersiz kaldığını, savaşın hedeflerinin ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu ve süreci yürütenlerin karşı tarafın yeteneklerini ve kararlılığını ne kadar küçümsediğini görüp dehşete katılmamak mümkün değil. Çanakkale'ye ayak bastıktan sonraki birkaç hafta içinde birçok Yeni Zelandalı asker, ne kadar yanlış düşünülmüş bir askeri sefere katıldıklarını açıkça görebiliyordu. Anlaşılabilir bir şekilde, bazıları için bu durumu kabul etmek zor oldu. Her ne kadar bu durumun sorumlularını kınasalar da görevlerini yapmaya devam ettiler. Burada savaşanların tüm cesareti, fedakarlıkları ve kararlılığı, gerçek bir şansı bulunmayan bir askerin seferin sorumluluklarının hatalarını aşmaya yetmedi. Bu gerçek, 1915'in ölüm ve acılarını daha da trajik hale getiriyor. Bu, yüzleştirme imkanı sunan ancak bugün üzerinde düşünmemiz gereken de bir gerçeklik."

Savaşta hayatını kaybeden Yeni Zelandalı askerler için dua edilmesinin ardından kahramanlık şarkıları seslendirildi.

Ülke temsilcilerinin anıta çelenkler bırakması ve saygı duruşuyla devam eden törende, İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı çalındı. Anıta, Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, çelenk bıraktı.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliğince Haka dansı gösterisiyle sona eren törene, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş ve Çanakkale Savaşları'nda yer alan diğer ülkelerin temsilcileri ile Anzak torunları katıldı.