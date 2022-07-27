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Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Çanakkale Savaşları sırasında batan gemilerden İngiliz amiral gemisi "HMS Majestic" batığı, Belgesel yönetmeni ve sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.
27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:24
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