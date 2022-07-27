  • BIST 2.546,06
  • Altın 990.74
  • Dolar 17.9242
  • Euro 18.2162
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 29 °C
» »

Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi

Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Çanakkale Savaşları sırasında batan gemilerden İngiliz amiral gemisi "HMS Majestic" batığı, Belgesel yönetmeni ve sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor
Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor
Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti
Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek
Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek
Son Eklenen Videolar
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Togg, Gemlik tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı
Togg, Gemlik tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı
Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor
Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor
Tarımsal kalkınma Ningşia şehirlerinin çehresini değiştiriyor
Tarımsal kalkınma Ningşia şehirlerinin çehresini değiştiriyor
İletişim başkanlığı 15 temmuz videosu
İletişim başkanlığı 15 temmuz videosu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti