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Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Çanakkale ve Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 15’i gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 2 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu hazırlama aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 54 tabanca mermisi ve 1 bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, firari 2 kişinin arandığı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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