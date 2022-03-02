Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Çanakkale ve Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 15’i gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 2 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu hazırlama aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 54 tabanca mermisi ve 1 bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, firari 2 kişinin arandığı bildirildi.