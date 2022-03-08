Çanakkale zaferinin mimarlarından 'Nusret'in 107 yıl sonra izinden gidildi

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde demirli bulunan "TCG Nusret (N-16)", mayınlarını döktüğü rotada ilerledi.

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan Nusret Mayın Gemisi'nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği görev, 107 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı.

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde demirli bulunan "TCG Nusret (N-16)", mayınlarını döktüğü rotada ilerledi.

Gemide, katılımcılara Nusret'in 107 yıl önceki kahramanlığı video gösterimiyle anlatıldı.

Ardından şehitler için Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit tarafından denize çelenk bırakıldı.

Geminin komutanı Yüzbaşı Arda Kesici, törende yaptığı konuşmada, Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

18 Mart Deniz Zaferi'nin, dünya harp tarihine geçmiş bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Kesici, şöyle devam etti:

"Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy koyuna kurduğu engel, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanılmasını sağladı ve tarihin akışını değiştirdi. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi 'Gittiler, Geçemediler, Geçemeyecekler..' sözleriyle ifade etmiştir."

Vali Aktaş, törenin ardından Nusret Mayın Gemisi'nin şeref defterini imzaladı.