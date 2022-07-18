  • BIST 2.451,27
  • Altın 959.354
  • Dolar 17.4555
  • Euro 17.7124
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 25 °C
»

Çanakkale'de 32 köyde çayır tırtılına rastlandı

ÇANAKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz günü Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çayır tırtılı görüldüğü ihbarı üzerine sörvey ve çiftçi eğitim yayım faaliyetlerine başladı.
Çanakkale'de 32 köyde çayır tırtılına rastlandı

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle Trakya illerinde son günlerde ciddi zararlar oluşturan tırtılın, ayçiçeği zararlılarından çayır tırtılı olduğunu açıkladı. Uzun yıllardır ülkemizde ekonomik zarar eşiğine hiç ulaşmadığı belirtilen zararlının bu yıl iklimin de uygun gitmesiyle yoğun ayçiçeği tarımı yapılan alanlarda zarar verdiğini bildirildi. Yılda 2-5 döl verebilen çayır tırtılı ile uygun dönemde mücadele yapılmadığı takdirde yeşil aksamın tamamını yiyerek zarar verdiği açıklandı.

ÇİFTÇİLERE, ÖZELLİKLE YEŞİL ALANLARDA SIK SIK KONTROL YAPMALARI ÖNERİLDİ

Zararlıya, öncelikle yonca tarlalarında, yonca tarlalarına yakın ayçiçeği tarlalarında, özellikle yabancı ot mücadelesi tam olarak yapılmayan ve içerisinde sirken otu bulunan tarlalar ile sınır boylarında yabancı ot bulunan tarlalarda rastlandığı, bu nedenle üreticilere ayçiçeği tarlaları başta olmak üzere yeşil aksam içeren tüm bahçelerde sık sık kontrol yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

31 EKİP İLE SÖRVEY VE ÇİFTÇİ EĞİTİM YAYIM FAALİYETLERİ BAŞLATILDI

13 Temmuz 2022 tarihinde Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde tırtıl görüldüğüne dair ihbar üzerine sörvey ve çiftçi eğitim yayım faaliyetleri başlatıldı. Merkez İlçe, Eceabat, Gelibolu, Biga, Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde 31 ekip ile 14-17 Temmuz tarihlerinde sörvey ve çiftçi eğitim faaliyetleri yürütüldü. Yapılan arazi çalışması ve tespitler sonucunda; Eceabat'ta 7, Gelibolu'da 8, Biga'da 3, Lapseki'de 3, Yenice'de 2, Merkez ilçede ise 3 köyde ayçiçeği, yonca, mısır ve biber ekile alanlarda çayır tırtılı larvasına rastlandı. Ayrıca Eceabat'ta 5, merkez ilçede ise 1 köyde çayır tırtılı ergini görüldü. Larva tespit edilen köylerde yer aletleri ve dron ile kimyasal mücadele başlatıldı. Çan ilçesinde bir köyde yoğun ergin uçuşu tespit edilirken, Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde zararlıya rastlanmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa'da orman yangını18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:17
  • Bataklığa saplanan ineğe halatlı kurtarma18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:16
  • Marmaraereğlisi'nde tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı, belediye temizledi18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:23
  • Adana'da 6 noktadaki orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:48
  • Marmara Denizi'nde yarın rüzgar fırtına şeklinde esecek18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:47
  • Sancaktepe'de otopartaki yangında 16 araç hasar gördü16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:46
  • Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; aynı aileden 5 yaralı16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:48
  • Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:51
  • Niğde'de traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 6 yaralı16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:50
  • Apartman inşaatında boru döşenirken göçük meydana geldi: 2 ölü16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti