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Çanakkale'de 66 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale'de 66 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen botlardaki toplam 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-28 ve TCSG-905 botlarına alınarak, Küçükkuyu beldesine getirildi.

Kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından da Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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