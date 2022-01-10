  • BIST 2.033,32
  • Altın 785.26847
  • Dolar 13.7325
  • Euro 15.5646
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Çanakkale'de akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan anayola çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Çanakkale'de akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü

Kaza saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'den Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anoyoldaki bariyere çarparak durabildi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.  Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı. Kazada Biga ilçesinde market işlettiği öğrenilen otomobil sürücüsü Birkan Gugul ve araçta bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti. Ardından kaza kırım ekibi, otomobildeki sıkışan 5 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, karayolunda trafik akışı ise yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. 

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza haberine alan otomobildekilerin yakınları ise kısa sürede bölgeye geldi. Olay yerinde demir yığını haline dönüşen otomobili gören ve araçta bulunan 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçen yıl 40 milyondan fazla tebligat elektronik ortamda gönderildi10 Ocak 2022 Pazartesi 09:37
  • Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor10 Ocak 2022 Pazartesi 09:36
  • Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu10 Ocak 2022 Pazartesi 09:28
  • Adana'da fırtına nedeniyle 15 metrelik ağaç devrildi10 Ocak 2022 Pazartesi 09:16
  • Yangında küle dönen evden kurtarılan para ve altınlar sahibini verildi10 Ocak 2022 Pazartesi 09:16
  • Çanakkale'de akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü10 Ocak 2022 Pazartesi 09:15
  • Alkolden ehliyetini kaptıran alkollü sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı10 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
  • Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı10 Ocak 2022 Pazartesi 09:13
  • Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın10 Ocak 2022 Pazartesi 09:13
  • Myanmar'da devrik lider Suu Çii 4 yıl hapse mahkum edildi10 Ocak 2022 Pazartesi 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti