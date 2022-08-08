Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çakılköy köyünde bir kısmında zirai bölgenin de bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alan ile 10 hektar zirai alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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