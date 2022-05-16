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Çanakkale’de engelliler askerlik heyecanını yaşadı

ÇANAKKALE Boğaz ve Garnizon Komutanlığı’nda 39 engelli vatandaş, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı. Bahriyeli olarak askerliğini yapan engellilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.
Çanakkale’de engelliler askerlik heyecanını yaşadı

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs ‘Engelliler Haftası’ kapsamında, kentteki engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için 39 engelli vatandaş başvurdu. Bu sabah saat 08.00’den itibaren aileleriyle beraber Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı’na gelen engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Eğitim sahasında Deniz Piyade Üsteğmen Burak İznik tarafından 39 engelliye, harp silah ve araçların tanıtımı yapıldı, yanaşık düzen eğitimi verildi.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit’in de katılımıyla er yemekhanesinde engelli askerler ve aileleri öğle yemeği yedi. Günün hatırası olarak komutanlık binası önünde topluca fotoğraf çektirildi. Engellilerin temsili askerliği, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı’ndaki yemin ve terhis töreniyle sona erdi.

Askerlik yapmanın gururunu yaşayan engelli Ahmet Özkan’ın annesi Meryem Özkan, “Ahmet nasıl mutlu olacaksa biz onu yapıyoruz. Ahmet çok heyecanlıydı ve bu sabah erkenden uyandı. 2018 yılında bir kez daha askerlik yapmaya gelmişti. Bu kez uzman olarak geldi” diye konuştu.

Engelli asker Ahmet Özkan da, söylediği ‘Çanakkale Türküsü’ ile kendisini dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Engelli asker Çağrı Temur’un annesi Nihayet Temur ise, "Oğlumuz, Zeynep Bodur Engelliler Okulu’nda eğitim alıyor. Abisi iki yıl önce askere gitti. Kendisi de çok merak etti, özendi. Askerlik için davet gelince biz de çok mutlu olduk ve katıldık” diye konuştu.

Baba Özkan Temur da, "Çocuğumuz için ömür boyu zihninde kalacak güzel bir askerlik anısı oldu. Bizim için de gurur vericiydi” dedi.

Engellilerden Ahmet Avcı ise "Eğitim kapsamında asker selamlamasını öğrendik komutanlarımızdan. Ardından tüfek eğitimi aldık ve fotoğraflarımızı çekildik. Gerekirse hemen bugün nöbete başlayabiliriz” diye konuştu.

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