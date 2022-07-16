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Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi
Çanakkale'de öldürülen eğitimci Nazmi Arıkan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan (69), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Arıkan için Şişli'deki Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Arıkan'ın ailesi, yakınları ve eğitim camiasından isimler katıldı.

Arıkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

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