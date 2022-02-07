  • BIST 1.997,58
  • Altın 789.75862
  • Dolar 13.587
  • Euro 15.5327
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

Biga ilçesindeki Karabiga kavşağında saat 16.00 sıralarında 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çanakkale'den Bursa istikametine seyir halinde olan Nail Tozan idaresindeki 17 AAV 746 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyünden Karabiga kavşağına çıkan Mehmet Yılmaz'ın (82) kullandığı 17 ABB 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 AAV 746 plakalı otomobil sokak aydınlatması direğine çarparak durabildi. Diğer araç ise bu aracın üzerine çıkarak durdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Yılmaz, kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Nail Tozan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Damızlık boğa 'Milky'den Sultansuyu Tarım İşletmesi'ne 1,25 milyon liralık katkı07 Şubat 2022 Pazartesi 12:44
  • Gölyaka Kültür Park'ında bazı alanlar karların erimesiyle su altında kaldı05 Şubat 2022 Cumartesi 16:33
  • Kuş gözlemcilerinin gözde rotası: İzmit Körfezi Sulak Alanı05 Şubat 2022 Cumartesi 15:00
  • Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 871 yerleşime ulaşım sağlanamıyor05 Şubat 2022 Cumartesi 14:34
  • Eruh-Şırnak yolu kar nedeniyle kapandı05 Şubat 2022 Cumartesi 14:01
  • Türk Hava Yolları 1000 kabin memuru istihdam edecek05 Şubat 2022 Cumartesi 13:35
  • En kalabalık ilçe Esenyurt'un nüfusu, 57 ili geçti05 Şubat 2022 Cumartesi 12:50
  • Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi05 Şubat 2022 Cumartesi 10:01
  • Meteoroloji duyurdu kar şiddetli geliyor! İşte haritalı yeni hava durumu05 Şubat 2022 Cumartesi 09:35
  • Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti iptal oldu!05 Şubat 2022 Cumartesi 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti