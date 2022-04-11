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Çanakkale'de üreticilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Çanakkale'de 500 üreticiye, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan "Ayçiçeğim Bal Çiçeğim Projesi" ile yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
Çanakkale'de üreticilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Çanakkale'de 500 üreticiye, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan "Ayçiçeğim Bal Çiçeğim Projesi" ile yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga'daki kapalı pazar yerinde düzenlenen törendeki konuşmasında, Türkiye'de yaklaşık olarak 8 milyon 100 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekilişinin yapıldığını söyledi.

Bu alanlarda 2 milyon 215 bin ton bir üretim elde edildiğini ifade eden Karadağ, "Tabii bu ülkemizin ihtiyacı olan ayçiçeğini karşılamıyor. Yüzde 62,5 ve 65'lik oranını karşılıyor. İnşallah bu alanlarda verimi arttırarak daha kaliteli ürün elde ederek, bu açığımızı kapatma yoluna gideceğiz. 3 milyon tonun üzerinde ayçiçeğine ihtiyacımız var. İlimizde de yine 220 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekilişinin yapıldığını görüyoruz. Toplamda bu alanlardan 64 bin ton bir ürün elde etmekteyiz." dedi.

Verim ortalamasının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna işret eden Karadağ, 1 milyonu çiftçi katkılı 1 milyonu ise devlet katkılı olmak üzere toplam 2 milyon liralık projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"500 üreticimiz ile birlikte yaklaşık olarak 30 bin dekarlık alanda 'Ayçiçeği Bal Çiçeğim Projesini' uygulayacağız. Bugün Biga'da da yine 200 üreticimiz ile 12 bin dekar alanda 427 torba tohumu çiftçilerimize dağıtıyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah bu yılı bol ve bereketli bir şekilde geçiririz."

Konuşmaların ardından Erdem Karadağ, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından üreticilere ayçiçeği tohumu torbaları teslim edildi.

Proje kapsamında il merkezi, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Lapseki ve Gelibolu ilçelerindeki 500 üreticiye 30 bin dekar alanda ekim yapabilecekleri bin 97 torba ayçiçeği tohumu dağıtılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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