Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı

Çanakkale'de çeşitli noktalarda çıkan zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı.

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile karadan çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu yangınlar kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Merkeze bağlı Kumkale köyü ile Biga ilçesinin Bezirganlar köyü yakınlarındaki ekili zirai alanlardaki yangınlar da ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.