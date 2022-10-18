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Çanakkaleli balık avcısı zıpkınla 50 kilogramlık dev akya yakaladı

Özel bir banka şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve hobi amaçlı tüpsüz serbest dalışlar gerçekleştiren Çetin Ege Doğan, Çanakkale Boğazı açıklarında 20 metre derinlikte zıpkınla 50 kilogramlık dev akya avladı.
Çanakkaleli balık avcısı zıpkınla 50 kilogramlık dev akya yakaladı

Çetin Ege Doğan, dalışı sırasında kefal sürüsünü kovalayan akya ve orkinos balıklarıyla karşılaştı.

Burada 50 kilogram ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre boyunda akya balığını fark eden Doğan, balığı zıpkınla avlayıp 45 dakika süren bir mücadelenin ardından balığı kıyıya çıkarmayı başardı.

Dalış sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğan, "Dalışımda kefal sürüsünü sıkıştıran orkinos balıklarını gördüm. Orkinosların üzerine dalışlarımı gerçekleştirdim. Orkinoslar ile akya balıkları da kefal sürüsüne saldırmaya başladı. İlk kez orkinos ve akyaların bir arada avlandığını gördüm. Benim için çok harika bir anı oldu. Akyaların içinden en güzelini, en irisini seçip, atışımı gerçekleştirdim." dedi.

Doğan, dalış yaptığı ekipmanların tam profesyonel olduğunu belirterek, dalış ekipmanlarının öneminden de bahsederek bu tarz avların en ufak bir hatayı kabul etmediğini söyledi.

Akya balığını vurduktan sonra kendisini çok zorladığını Doğan, şöyle devam etti:

"Balığı ölümcül yerinden vuramadığım için beni açıklara sürükledi. Uzun bir mücadelenin ardından bilgi ve tecrübelerim sayesinde balığı yönlendirerek kıyıya çıkardım. Uzun yıllardır avlanıyorum, başka dalış yapan arkadaşlarında böyle bir durum ile karşılaştıklarını hiç zannetmiyorum. Benim de ilk kez karşıma çıktı. Orkinos ve akyaları hep ayrı zamanlarda avlanırken gördük. Sonuçta ikisi de ayrı tür, bu sefer ilk kez iki türü de bir arada avlanırken gördüm. Orkinoslar kefal sürüsüne saldırırken bir anda akya balıkları da saldırmaya başladı. Çok şaşırdım benim için çok güzel bir anı oldu."

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