  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Canan Kaftancıoğlu'na İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaretten 10 bin 620 lira adli para cezası

Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı gerekçesiyle 10 bin 620 lira adli para cezası verildi.
Canan Kaftancıoğlu'na İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaretten 10 bin 620 lira adli para cezası

Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ile davalı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Taylan Özgür Kırmızı katıldı.

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, mütalaasında Kaftancıoğlu'nun, paylaşımında kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçunun gerçekleştiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Kaftancıoğlu'nun, 24 Mayıs 2021'de bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Bakan Soylu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın, TCK'nin 125. maddesi gereğince "hakaret suçu"nu içerdiğini dile getiren Soylu'nun avukatı Kızılca, Kaftancıoğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi ve sanık avukatının suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmemesini ve Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını istedi.

Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı Kırmızı da Bakan Soylu'nun katıldığı programda müvekkilinin terör örgütü DHKP-C ile iltisaklı olduğuna dair isnatta bulunduğunu, Kaftancıoğlu'nun da televizyon programı devam ederken yaptığı paylaşımın TCK'nin 129. maddesi gereğince "karşılıklı hakaret" olarak değerlendirilmesi ve müvekkilinin beraatine karar verilmesi talebinde bulundu.

Hakim, beyanları dinledikten sonra hükmünü açıkladı.

Sanık Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun sabit görüldüğünü belirten Hakim, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman, suç konusunun önem ve değerini göz önünde bulundurarak Kaftancıoğlu'nu, hakaret suçundan 354 gün karşılığında 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırdı.

Hakim, daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaatin oluşmaması ve şartları oluşmadığından Kaftancıoğlu hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasal olarak yer olmadığına hükmetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den Tunç Soyer'in Osmanlı'ya hakaret dolu sözlerine tepki: Devşirme hastalığı10 Eylül 2022 Cumartesi 12:23
  • Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı10 Eylül 2022 Cumartesi 11:30
  • Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi kiraladı10 Eylül 2022 Cumartesi 11:09
  • Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de10 Eylül 2022 Cumartesi 10:44
  • Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu10 Eylül 2022 Cumartesi 10:29
  • Haluk Bayraktar'a, Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi10 Eylül 2022 Cumartesi 10:21
  • Kamu kurumları, emeklilik işlemlerine ilişkin belgeleri yalnızca HİTAP üzerinden gönderecek10 Eylül 2022 Cumartesi 10:19
  • FSM'de 'dur' ihtarına uymayan panelvan polislere çarptı10 Eylül 2022 Cumartesi 10:18
  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kapadokya'da yerli balon ile uçtu10 Eylül 2022 Cumartesi 10:18
  • Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 513 kilogram eroin ele geçirildi10 Eylül 2022 Cumartesi 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti