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Caner Erkin'den Hamit Altıntop'a tepki

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün deneyimli futbolcusu Caner Erkin, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Caner Erkin'den Hamit Altıntop'a tepki

Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un, dün kendisinin milli takımı bıraktığına yönelik açıklamasını yalanladı.

Milli takım formasını giyme onurunu yaşadığı her an en iyi performansını vermek için çaba gösterdiğini vurgulayan 33 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki milli takımı bırakmışım. Ben milli takımı bırakmadım. Bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım. Ama üzülerek söylüyorum ki dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış."

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