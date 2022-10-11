Çankaya Balgat’ta 6 adet taşınmaz ihale ile satılıyor

Çankaya’da 6 adet taşınmaz ihale ile satılacak. Tasfiye halindeki Haskam Turizm İnşaat Ltd. Şti. Tasfiye Memurluğu tarafından satılacak olan taşınmazlar Balgat Karapınar Mahallesi’nde bulunuyor.