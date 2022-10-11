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Çankaya Balgat’ta 6 adet taşınmaz ihale ile satılıyor

Çankaya’da 6 adet taşınmaz ihale ile satılacak. Tasfiye halindeki Haskam Turizm İnşaat Ltd. Şti. Tasfiye Memurluğu tarafından satılacak olan taşınmazlar Balgat Karapınar Mahallesi’nde bulunuyor.
Çankaya Balgat’ta 6 adet taşınmaz ihale ile satılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’da 6 adet taşınmaz ihale ile satılacak. 

Tasfiye halindeki Haskam Turizm İnşaat Ltd. Şti. Tasfiye Memurluğu tarafından satılacak olan taşınmazlar Balgat

Karapınar Mahallesi’nde bulunuyor. 

Taşınmazlar pazarlık usulü ile satılacak. 

İhale tarihi 19.10.2022 olarak ilan edildi. 

BİK ilanının detayları için TIKLAYIN

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