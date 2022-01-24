Çankaya Balgat’ta icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Balgat semtinde 533 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yapılıyor.
Açık artırmalı ile satış ihalesi 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek.
Çankaya Balgat’ta icradan satılık dükkanın değeri 1.440.000 TL olarak ilan edildi.
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