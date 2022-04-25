Çankaya Belediyesi 100 bin adet çalı süpürge alacak

Ankara’da Çankaya Belediye Başkanlığı çalı süpürge ihalesine çıktı. İhale ile 100 bin adet çalı süpürgenin yanı sıra toplu çöp poşeti alımı da yapılacak. İhale tarihi: 20.05.2022. Detaylar haberimizde: