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Çankaya Belediyesi 100 bin adet çalı süpürge alacak

Ankara’da Çankaya Belediye Başkanlığı çalı süpürge ihalesine çıktı. İhale ile 100 bin adet çalı süpürgenin yanı sıra toplu çöp poşeti alımı da yapılacak. İhale tarihi: 20.05.2022. Detaylar haberimizde:
Çankaya Belediyesi 100 bin adet çalı süpürge alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Çankaya Belediye Başkanlığı çalı süpürge ihalesine çıktı. 

İhale ile çalı süpürgenin yanı sıra toplu çöp poşeti alımı da gerçekleşecek. 

Alınacak olan çalı süpürge sayısı 100 bin adet olarak ilan edildi. 

İhale 20.05.2022 tarihinde yapılacak.

Çankaya Belediyesi çalı süpürge alım ihalesinin ve ilanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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