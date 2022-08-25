Çankaya Belediyesi bina inşaatı ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Çankaya Belediye Başkanlığı, İncesu Metin Oktay Mahallesi’nde Gündüz Çocuk Bakım Evi yapıyor.
Çocuk Bakım Evi’nin inşaat çalışmaları için ihaleye çıkıldı.
İhale şartnamesinde işin içeriği “1 Adet İncesu-Metin Oktay Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi (1069 m2 Bodrum Kat + Zemin Kat Betonarme Hizmet Binası) İkmal Yapım İşi” olarak ifade edildi.
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