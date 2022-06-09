Çankaya Belediyesi Boztepe’ye park yaptırıyor

Başkent’te Çankaya Belediyesi Boztepe Mahallesi’ne park yaptırıyor. Çankaya Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü “Boztepe Mahallesi Adalar Arası Park Yapım İşi” için ihaleye çıktı. 1 dönüme yapılacak olan parkın ihale tarihi 21.06.2022.