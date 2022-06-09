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Çankaya Belediyesi Boztepe’ye park yaptırıyor

Başkent’te Çankaya Belediyesi Boztepe Mahallesi’ne park yaptırıyor. Çankaya Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü “Boztepe Mahallesi Adalar Arası Park Yapım İşi” için ihaleye çıktı. 1 dönüme yapılacak olan parkın ihale tarihi 21.06.2022.
Çankaya Belediyesi Boztepe’ye park yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Çankaya Belediyesi Boztepe Mahallesi’ne park yaptırıyor. 

Çankaya Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü “Boztepe Mahallesi Adalar Arası Park Yapım İşi” için ihaleye çıktı. 

İhale içeriği tam olarak “Toplam 1036 M2 alanda çocuk oyun alanı, kondisyon alanı, yürüyüş yolları, oturma alanları, bitkisel peyzaj ve alt yapı çalışmalarını içeren park alanı yapım işi” şeklinde ifade edildi. 

İhale tarihi ise 21.06.2022. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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