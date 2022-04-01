Çankaya Belediyesi içme suyu ihalesine çıktı

Çankaya Belediyesi ambalajlı içme suyu satın alacak. Çankaya Belediyesi içme suyu alımı için ihaleye çıktı. Belediye ihale ile çok sayıda 19 lt’lik damacana, 500 ml’lik pet şişe ve 200 ml’lik tek kullanımlık pet bardak içme suyu satın alacak.