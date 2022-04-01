Çankaya Belediyesi içme suyu ihalesine çıktı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Çankaya Belediyesi ambalajlı içme suyu satın alacak.
Çankaya Belediyesi içme suyu alımı için ihaleye çıktı.
Belediye ihale ile çok sayıda 19 lt’lik damacana, 500 ml’lik pet şişe ve 200 ml’lik tek kullanımlık pet bardak içme suyu satın alacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.04.2022
Çankaya Belediyesi içme suyu ihalesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN.
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