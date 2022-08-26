Çankaya Belediyesi Karapınar’a çocuk bakımevi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Çankaya Belediyesi Karapınar Mahallesi’ne gündüz çocuk bakımevi yaptırıyor.
Bakımevi inşaatı için ihaleye çıkıldı.
İhale şartnamesinde işin içeriği “Bir adet Karapınar Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi (1037 m2 2.Bodrum+1.Bodrum+Zemin) Betonarme Hizmet Binası Yapım İşi” olarak ifade edildi.
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