Çankaya Belediyesi’nden kiralık spor tesisi

Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda bulunan spor tesisleri ve müştemilatları ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecek. Kira ihalesi 15.11.2022 tarihinde yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çankaya Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda bulunan spor tesisleri ve müştemilatları ihaleyle kiraya verilecek.

Kira ihalesi 15.11.2022 tarihinde yapılacak.

Sözkonusu spor tesisleri Konutkent Mahallesi'nde bulunuyor ve yıllık muhammen kira bedelleri 240 bin TL.

Çankaya Belediyesi’nden kiralık spor tesislerinin detayları için TIKLAYIN.

Gazeteilksayfa.com