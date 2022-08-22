Çankaya Beytepe’de icradan satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Lodumu Mahallesi’nde (Beytepe Köyü) 4+1 dubleks daire bir borçtan ötürü icra yoluyla satılıyor.
Çankaya Beytepe’de icradan satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 8 milyon TL olarak ilan edildi.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış tarihi: 18.10.2022
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.