  • BIST 3.039,27
  • Altın 1012.545
  • Dolar 18.1178
  • Euro 18.1416
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

Çankaya Beytepe’de icradan satılık dubleks daire

Çankaya’nın Lodumu Mahallesi’nde (Beytepe Köyü) 4+1 dubleks daire bir borçtan ötürü icra yoluyla satılıyor. Çankaya Beytepe’de icradan satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 8 milyon TL olarak ilan edildi.
Çankaya Beytepe’de icradan satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Lodumu Mahallesi’nde (Beytepe Köyü) 4+1 dubleks daire bir borçtan ötürü icra yoluyla satılıyor. 

Çankaya Beytepe’de icradan satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 8 milyon TL olarak ilan edildi. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.

Birinci satış tarihi: 18.10.2022

İlanın detayları için TIKLAYIN

cankaya-beytepe-icra-satilik-dubleks.jpg

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir balım alımı yapacak19 Ağustos 2022 Cuma 14:07
  • Yenimahalle Ergazi’de icradan satılık arsa19 Ağustos 2022 Cuma 14:02
  • Keçiören Esertepe’de icradan satılık konut19 Ağustos 2022 Cuma 13:59
  • Çankaya Naci Çakır’da icradan satılık daire18 Ağustos 2022 Perşembe 11:22
  • Mamak Belediyesi beyaz eşya satın alacak18 Ağustos 2022 Perşembe 11:19
  • Mamak Boğaziçi’ne Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor18 Ağustos 2022 Perşembe 11:15
  • Akyurt’ta mahkemeden satılık natamam villa17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:40
  • Polatlı Yeşilöz Mahallesi’nde icradan satılık tarla17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:36
  • Polatlı TİGEM’den satılık reforme sığır17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:32
  • Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alacak16 Ağustos 2022 Salı 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti