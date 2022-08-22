Çankaya Beytepe’de icradan satılık dubleks daire

Çankaya’nın Lodumu Mahallesi’nde (Beytepe Köyü) 4+1 dubleks daire bir borçtan ötürü icra yoluyla satılıyor. Çankaya Beytepe’de icradan satılık dubleks dairenin muhammen bedeli 8 milyon TL olarak ilan edildi.