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Çankaya Dilekler’de icradan satılık ahşap ev

Çankaya’nın Dilekler Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde 622 metre kare ahşap ev icra yoluyla satılıyor. Çankaya Dilekler’de icradan satılık ahşap evin altında iki adet dükkan bulunuyor. Hepsi için ilan edilen muhammen bedel 2,3 milyon TL.
Çankaya Dilekler’de icradan satılık ahşap ev

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Dilekler Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde 622 metre kare ahşap ev icra yoluyla satılıyor. 

Çankaya Dilekler’de icradan satılık ahşap evin altında iki adet dükkan bulunuyor. 

Hepsi için ilan edilen muhammen bedel 2,3 milyon TL. 

1. Satış Günü : 17/05/2022 

2. Satış Günü : 17/06/2022 

Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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