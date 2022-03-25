Çankaya Dilekler’de icradan satılık ahşap ev

Çankaya’nın Dilekler Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde 622 metre kare ahşap ev icra yoluyla satılıyor. Çankaya Dilekler’de icradan satılık ahşap evin altında iki adet dükkan bulunuyor. Hepsi için ilan edilen muhammen bedel 2,3 milyon TL.