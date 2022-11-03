Çankaya Emek’te icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Emek Mahallesi’nde 160 metre kare dükkan icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemini Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü yapıyor.
Dükkanın birinci satış tarihi 23.11.2022.
Çankaya Emek’te icradan satılık dükkanın rayiç bedeli 6.250.000,00 TL.
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