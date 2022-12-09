Çankaya Kaymakamı Murat Duru Kızılay’daki esnafların sorunlarını dinledi

Ankara Çankaya Kaymakamı Murat Duru Kızılay’da bulunan iş merkezlerinin yöneticileri ve Kızılay’daki esnaflarla bir araya geldi. Duru, esnaf ve iş insanlarının taleplerini dinledi.

Ankara Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Kızılay ve çevresinde bulunan iş yerlerinin yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda iş insanlarının sorun ve talepleri dinlendi.

Çankaya Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamaya göre yöneticilerin yanı sıra ilgili kurum temsilcilerinin de toplantıya katıldığı açıklandı. Toplantının ardından Duru; yöneticilerin, iş insanlarının, esnafın sorun ve önerilerini aldıklarını söyleyerek görüşülen konuların çözümleri için sıkı şekilde takipte olacağını dile getirdi. Murat Duru, güncel problemlerin çözülmesine yönelik birlikte çalışılacağını vurgulayarak Çankaya halkına daha iyi hizmet verilmesi amacıyla toplantıların zaman zaman tekrarlanacağını aktardı.

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