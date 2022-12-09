  • BIST 4.921,82
  • Altın 1079.319
  • Dolar 18.631
  • Euro 19.6836
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Çankaya Kaymakamı Murat Duru Kızılay’daki esnafların sorunlarını dinledi

Ankara Çankaya Kaymakamı Murat Duru Kızılay’da bulunan iş merkezlerinin yöneticileri ve Kızılay’daki esnaflarla bir araya geldi. Duru, esnaf ve iş insanlarının taleplerini dinledi.
Çankaya Kaymakamı Murat Duru Kızılay’daki esnafların sorunlarını dinledi

Ankara Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Kızılay ve çevresinde bulunan iş yerlerinin yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda iş insanlarının sorun ve talepleri dinlendi.

Çankaya Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamaya göre yöneticilerin yanı sıra ilgili kurum temsilcilerinin de toplantıya katıldığı açıklandı. Toplantının ardından Duru; yöneticilerin, iş insanlarının, esnafın sorun ve önerilerini aldıklarını söyleyerek görüşülen konuların çözümleri için sıkı şekilde takipte olacağını dile getirdi. Murat Duru, güncel problemlerin çözülmesine yönelik birlikte çalışılacağını vurgulayarak Çankaya halkına daha iyi hizmet verilmesi amacıyla toplantıların zaman zaman tekrarlanacağını aktardı. 

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6 yaşında evliliğe iddianame: Kocaya 67 yıl aileye 22 yıl hapis talep edildi09 Aralık 2022 Cuma 09:46
  • Hiranur Vakfı nerede, faaliyetleri ne, İsmailağa’ya mı bağlı, kaç talebesi var?09 Aralık 2022 Cuma 09:45
  • 6 yaşında evlilik iddiaları üzerine Diyanet'ten açıklama geldi09 Aralık 2022 Cuma 09:39
  • 6 yaşında kıza cinsel istismar iddianamesi kabul edildi: 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası isteniyor09 Aralık 2022 Cuma 09:30
  • MHP'li Levent Bülbül'den Öcalan'ın açıklamalarına tokat gibi cevap09 Aralık 2022 Cuma 08:46
  • Adana'da kimliği belirsiz bir grup, görev başındaki polislere haakret etti09 Aralık 2022 Cuma 01:09
  • Ankara'da otomobillerden birinin çarpıp, diğerinin de üzerinden geçtiği çocuk öldü09 Aralık 2022 Cuma 00:25
  • Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Artık harekete geçilmeli08 Aralık 2022 Perşembe 16:12
  • Keçiören’de minibüsün duvara çarpması sonucu şoför yaralandı08 Aralık 2022 Perşembe 15:12
  • 6 yaşında evlendirildiğini iddia eden Hatice Kübra Gümüşel’in abisi ve kız kardeşlerinden açıklama08 Aralık 2022 Perşembe 14:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti