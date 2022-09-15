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Çankaya Konaklamasız Orman Parkı kiraya veriliyor

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nce, Çankaya Konaklamasız Orman Parkı ihaleyle 20 yıllığına kiraya verilecek. Müdürlük, parkın içinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının kiraya verilmesi işi için ihaleye çıktı.
Çankaya Konaklamasız Orman Parkı kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nce, Çankaya Konaklamasız Orman Parkı ihaleyle 20 yıllığına kiraya verilecek. 

Müdürlük, parkın içinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının kiraya verilmesi işi için ihaleye çıktı. 

İhale 27.09.2022 tarihinde yapılacak. 

İşletme hakkı süresi “Sözleşme tarihine uygun olarak 20 (yirmi)yıllık sürenin bitimiyle sona erer” olarak ifade edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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