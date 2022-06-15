Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Küçükesat Mahallesi’nde 210 metre kare depolu dükkan icra yoluyla satılıyor.
Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi gerçekleştiriyor.
Dükkanın birinci satış günü 30.08.2022 ve muhammen bedeli 500 bin TL.
Çankaya Küçükesat’ta icradan satılık depolu dükkan ilanının detayları için TIKLAYIN.
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