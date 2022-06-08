Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde 3041 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor.
Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi gerçekleştiriyor.
Çankaya Öveçler mahallesinde mahkemeden satılık arsanın muhammen bedeli 8.5 milyon TL olarak ilan edildi.
Çankaya Öveçler mahallesinde mahkemeden satılık arsa ilanının detayları için TIKLAYIN.
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