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Çankaya Öveçler’de icradan satılık daire

Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü gerçekleştiriyor.
Çankaya Öveçler’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü gerçekleştiriyor. 

Çankaya Öveçler’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli 1 milyon TL olarak ilan edildi. 

Birinci satış günü ise 25.08.2022.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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