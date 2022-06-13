Çankaya Öveçler’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Öveçler Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü gerçekleştiriyor.
Çankaya Öveçler’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli 1 milyon TL olarak ilan edildi.
Birinci satış günü ise 25.08.2022.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.