Çankaya Remzi Oğuz Arık’ta icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemini Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu yapıyor.
Satış işlemi açık artırma usulü ile gerçekleşecek.
Birinci satış tarihi 01.02.2023.
Çankaya Remzi Oğuz Arık’ta icradan satılık dairenin muhammen bedeli 1.1 milyon TL.
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