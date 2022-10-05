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Çankaya Umut Mahallesi’nde icradan satılık 2+1 daire

Çankaya’nın Umut Mahallesi’nde 2+1 ve 60 metre kare büyüklüğünde daire icra yoluyla satılıyor. Çankaya Umut Mahallesi’nde icradan satılık 2+1 dairenin muhammen bedeli 500 bin TL.
Çankaya Umut Mahallesi’nde icradan satılık 2+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Umut Mahallesi’nde 2+1 ve 60 metre kare büyüklüğünde daire icra yoluyla satılıyor. 

Çankaya Umut Mahallesi’nde icradan satılık 2+1 dairenin muhammen bedeli 500 bin TL. 

Daire açık artırma usulü ile satılacak.

Birinci açık artırma ihalesi 15/11/2022 tarihinde yapılacak. 

Çankaya Umut'ta icradan satılık daireye ilişkin BİK ilanının detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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