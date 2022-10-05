Çankaya Umut Mahallesi’nde icradan satılık 2+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Umut Mahallesi’nde 2+1 ve 60 metre kare büyüklüğünde daire icra yoluyla satılıyor.
Çankaya Umut Mahallesi’nde icradan satılık 2+1 dairenin muhammen bedeli 500 bin TL.
Daire açık artırma usulü ile satılacak.
Birinci açık artırma ihalesi 15/11/2022 tarihinde yapılacak.
Çankaya Umut'ta icradan satılık daireye ilişkin BİK ilanının detayları için TIKLAYIN.
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