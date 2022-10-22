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Çankaya'da eğlence merkezinde oynama kavgası: 1 ölü, 5 tutuklama

Ankara Çankaya'da bir eğlence merkezinde kavga çıktı; garsonlar tarafından darbedilen Doğan Öztürk (44) hayatını kaybetti, olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı. Kavganın sahnede oynama yüzünden çıktığı öğrenildi.
Çankaya'da eğlence merkezinde oynama kavgası: 1 ölü, 5 tutuklama

Ankara Çankaya'da bir eğlence merkezinde kavga çıktı; garsonlar tarafından darbedilen Doğan Öztürk (44) hayatını kaybetti, olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

SAHNEDE OYNAMA KAVGASI

Ölümlü kavga, 2 gün önce sabaha karşı Çankaya'da bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Doğan Öztürk, iddiaya göre, gece saatlerinde gittiği eğlence merkezinde sahneye çıkarak oyun oynadı. Garsonlar, başka müşterilerin de oynamak istediğini söyleyerek, bir süre oynayan Doğan Öztürk'ü sahneden indirmek istedi. Ancak Öztürk, sahneden inmek istemedi. Bunun üzerine garsonlar, Öztürk'ü mekandan çıkardı. Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre garsonlar, Öztürk'ü darbetmeye başladı. Daha sonra eğlence merkezi dışına bırakılan Öztürk, oturduğu yerde yığılıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu kavgaya karışan 15 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü, eğlence merkezi de mühürlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 9 şüpheli, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklarken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

 

 

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