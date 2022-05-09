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Çankaya’da icradan satılık depo

Ankara ilçesi Çankaya’nın Çankaya Mahallesi’nde 152 metre kare depo icra yoluyla satılıyor. Birinci satış tarihi 9 Haziran 2022. Satış işlemi açık artırma ile yapılacak. Çankaya’da icradan satılık deponun muhammen bedeli 450 bin TL.
Çankaya’da icradan satılık depo

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Çankaya Mahallesi’nde 152 metre kare depo icra yoluyla satılıyor. 

Birinci satış tarihi 9 Haziran 2022. Satış işlemi açık artırma ile yapılacak. 

Çankaya’da icradan satılık deponun muhammen bedeli 450 bin TL.

2. Satış Günü: 19/07/2022 

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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