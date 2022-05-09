Çankaya’da icradan satılık depo

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çankaya’nın Çankaya Mahallesi’nde 152 metre kare depo icra yoluyla satılıyor.
Birinci satış tarihi 9 Haziran 2022. Satış işlemi açık artırma ile yapılacak.
Çankaya’da icradan satılık deponun muhammen bedeli 450 bin TL.
2. Satış Günü: 19/07/2022
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu
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