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Çankaya’da kiralık villada uyuşturucu üretimine 30 yıl hapis talebi

Ankara Çankaya’da kiraladığı villada uyuşturucu yetiştiren Hakan M.’nin 30 yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz yargılanan sanık Hakan M. ifadesinde, “Maddeyi sokak satıcılarından aldığımda başıma bela açıldı. Bu yüzden kendim uyuşturucu ürettim” dedi.
Çankaya’da kiralık villada uyuşturucu üretimine 30 yıl hapis talebi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından baskın düzenlenen Hakan M’nin Çankaya’da kaldığı villada 6 adet çalışır termometre, satışa hazır bir miktar uyuşturucu, 128 kök Hint keneviri ve 16,20 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hakan M’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçu sebebiyle dava açıldı. 

30 SENELİK İÇİCİ

Tutuksuz yargılanan Hakan M. savunmasında, bulunan malzemelerin kendisine ait olduğunu belirterek sadece kendi kullanımı için yetiştirdiğini ve 30 senedir içici olduğunu söyledi. Savunmasına malzemeleri sokak satıcılarından almak istemediğini dile getirerek devam eden Hakan M. sokak satıcılarından aldığında başına kötü şeyler geldiğini ve bu ürünleri ticari amaçla üretmediğini aktardı. 

Duruşma, dosyadaki eksikler giderilmesi amacıyla başka bir tarihe ertelendi. 

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