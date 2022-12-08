Çankaya'da oto lastik dükkanında yangın çıktı

Ankara Çankaya’da 22.30 sularında oto lastik dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki dükkana daha sıçradı. 3 dükkanda maddi hasar oluşan yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangın Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesi 2163’üncü Cadde’de bulunan oto lastik dükkanında saat 22.30 sularında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede bitişik olan diğer dükkanlara sıçradı. Dükkanda bulunan lastiklerden dolayı yangın kısa sürede büyüdü. Çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında üç dükkanda maddi hasar oluşurken can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

1 MİLYON LİRALIK MADDİ ZARAR

Dükkanında yangın çıkan oto lastik işletmecisi Ali Şensoy yangın anında evde bulunduğunu belirterek, “Dükkanın sahibi benim, yangının olduğu saatlerde evdeydim. Yangını komşumdan öğrendim. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum ilk defa başıma böyle bir durum geldi. Yanan lastiklerimin etkisiyle yaklaşık 1 milyon TL’lik zarara uğradım” ifadelerini kullandı.

"HER YER DUMANLA KAPLIYDI"

Yangına tanık olan vatandaşlardan Sefa Gülşen yangını evinden gördüğünü belirterek, “Yangın başladığında evdeydim. Her yer dumanla kaplıydı. Hemen aşağı indim ve insanların toplandığını gördüm. Etraftan öğrendiğim kadarıyla içeride soba yakmaya çalışırlarken alevleri kontrol edemiyorlar ve etrafa yayılıyor. Sobanın yanında bulunan yatağın da alev almasıyla yangının büyüdüğü söyleniyor. İçerideki kişi yangını söndüremeyince köpeğini de alarak kendini dışarı atıyor” şeklinde konuştu.

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