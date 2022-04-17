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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Sosyal Tesis’te düzenlenen iftar programına katılan muhtarlar ile sohbet etme imkânı bulan Başkan Esen, Çankırı’ya hizmette birlik ve beraberliklerinin daim olmasını temenni etti. 
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı iftar programında konuşan Esen, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Çankırı’mız için neler yapabiliriz, hizmetlerimizi daha nasıl ileri noktaya taşıyabiliriz üzerine düşünüyoruz. Ortak akıl ve karar noktasında istişare mekanizmamızın en büyük ortağı muhtarlarımızdır. Yaptığımız her çalışma bir ekip ürünüdür.” dedi. 

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İftar sonrası Konferans Salonu’nda devam eden programda Esen,  Çankırı’ya yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında muhtarlara sunum yaptı. Muhtarlar, yapılacak projelere beğenilerini dile getirirken merak ettikleri çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

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