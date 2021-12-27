  • BIST 1.897,13
  • Altın 670.98638
  • Dolar 11.6262
  • Euro 13.1568
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 0 °C
»

Çankırı Belediye ekipleri 1 yıl içinde 45 bini aşkın çiçek dikti

Çankırı Belediyesi, Tatlıçay ıslah çalışmaları kapsamında yapılan üç etabının peyzaj çalışmalarını tamamladı.
Çankırı Belediye ekipleri 1 yıl içinde 45 bini aşkın çiçek dikti

Ekipler, yıl içerisinde şehrin muhtelif alanlarına 45 bin 300 adet çiçek ile 101 bin 574 adet bitki dikimi gerçekleştirdi. 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen,  “Bir yıl öncesinde 2021 yılının peyzaj ve kentsel estetik düzenlemeleri açısından önemli bir dönem olacağını söylemiştik. Bu sözümüzü de gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız yeni alanlar ve tasarımlar ile devam edecek.” dedi. 

Yeni Mezarlık Alanı Şekilleniyor

Mevcut şehir mezarlığının kapasitesinin dolması sebebi ile ihtiyacı karşılamak üzere yeni mezarlık alanı belirlendi. Uluyazı kampus yolu ile şehir mezarlığı arasındaki 100 bin metrekarelik orman arazisini Tarım ve Orman Bakanlığından tahsis ederek çalışmalara başlandı.  İlk etap için toplam 1512 mezar kapasiteli alanın yapım çalışmaları sürüyor.

peyzaj-calismalari-2.jpg

Kavşak ve Refüjler Yeni tasarımlar ile Buluştu

Şehir içi geçiş güzergâhındaki tüm refüjlere farklı desen ve motiflerde peyzaj düzenlemeleri yapıldı.  Çalışmalar kapsamında; Eldivan Kavşağı, Terminal Kavşağı, İstasyon Kavşağı, Hastane Kavşağı ile DSİ Köprüsü çevresindeki refüj ve kavşaklar  Karayolları standartlarına uygun yeni ve modern  tasarımlar ile buluştu.

Şehir Merkezini Dekoratif Yay Saksılıklar Süsledi

Tasarımını ve üretimini kendi imkânları ile gerçekleştiren Çankırı Belediyesi, şehir merkezindeki orta refüje, üzerinde 140 adet saksı çiçeğinin bulunduğu dekoratif yay saksılıkları yerleştirdi. 

Bahçe Sulamalarında Su Kayıpları İçin Önlem Alındı

Toplam uzunluğu 12 bin metre olan ve üç ana koldan ilerleyen sulama sahalarında suyun bahçelere verimli ulaşması için sulama mevsiminden önce detaylı temizlik çalışmaları yapılarak bahçe sulamaya uygun hale getirildi. 

Piknik Üniteleri Yenilendi

Parklarda bulunan piknik üniteleri yenilenerek çocuk oyun grupları tamir edildi. 

Ağaçlar Koruma Altına Alındı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında yıl boyu tespiti yapılan ağaçların bakım ve budama çalışmalarını gerçekleştirdi. Hastalıklı olan ağaçlar tekniğine uygun olarak budanarak koruyucu macun ile korunma altına alındı. Ağaçların gençleştirilmesi için yapılan budama çalışmaları, Ziraat Mühendisi ve Ziraat Teknikerleri gözetiminde deneyimli personeller tarafından gerçekleştirildi. 

Şehir Mezarlığında Ara Yol Bağlantıları Yapıldı

Şehir mezarlığında kabirlere kolay ulaşımı sağlamak amacı ile ara yol bağlantılarında yapısal çalışmalar gerçekleştirilirken şehrin muhtelif alanlarında çim biçme, yabani ottan arındırma ve ilaçlama çalışmaları yürütüldü. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı Belediye ekipleri 1 yıl içinde 45 bini aşkın çiçek dikti28 Aralık 2021 Salı 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden doğal afetlere karşı farkındalık konferansları 28 Aralık 2021 Salı 00:01
  • İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri’nde ücretsiz berber ve kuaför hizmeti27 Aralık 2021 Pazartesi 09:51
  • Miniklere ‘Kitap Kumbaram’ etkinliği27 Aralık 2021 Pazartesi 09:50
  • Mamak daha yeşil oluyor27 Aralık 2021 Pazartesi 09:49
  • Keçiören modern rehabilitasyon merkeziyle canlılara yuva oluyor27 Aralık 2021 Pazartesi 09:48
  • Liseliler “Feda”da gözyaşlarını tutamadı 27 Aralık 2021 Pazartesi 09:46
  • Etimesgut Zabıtası Pazar ve marketlerde fiyatları denetledi27 Aralık 2021 Pazartesi 09:44
  • Muhtarlara Bilgisayar Eğitimi27 Aralık 2021 Pazartesi 09:41
  • AŞTİ’de ücretsiz wi-fi hizmeti27 Aralık 2021 Pazartesi 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti