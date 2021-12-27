Çankırı Belediye ekipleri 1 yıl içinde 45 bini aşkın çiçek dikti

Çankırı Belediyesi, Tatlıçay ıslah çalışmaları kapsamında yapılan üç etabının peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, yıl içerisinde şehrin muhtelif alanlarına 45 bin 300 adet çiçek ile 101 bin 574 adet bitki dikimi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Bir yıl öncesinde 2021 yılının peyzaj ve kentsel estetik düzenlemeleri açısından önemli bir dönem olacağını söylemiştik. Bu sözümüzü de gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız yeni alanlar ve tasarımlar ile devam edecek.” dedi.

Yeni Mezarlık Alanı Şekilleniyor

Mevcut şehir mezarlığının kapasitesinin dolması sebebi ile ihtiyacı karşılamak üzere yeni mezarlık alanı belirlendi. Uluyazı kampus yolu ile şehir mezarlığı arasındaki 100 bin metrekarelik orman arazisini Tarım ve Orman Bakanlığından tahsis ederek çalışmalara başlandı. İlk etap için toplam 1512 mezar kapasiteli alanın yapım çalışmaları sürüyor.

Kavşak ve Refüjler Yeni tasarımlar ile Buluştu

Şehir içi geçiş güzergâhındaki tüm refüjlere farklı desen ve motiflerde peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Çalışmalar kapsamında; Eldivan Kavşağı, Terminal Kavşağı, İstasyon Kavşağı, Hastane Kavşağı ile DSİ Köprüsü çevresindeki refüj ve kavşaklar Karayolları standartlarına uygun yeni ve modern tasarımlar ile buluştu.

Şehir Merkezini Dekoratif Yay Saksılıklar Süsledi

Tasarımını ve üretimini kendi imkânları ile gerçekleştiren Çankırı Belediyesi, şehir merkezindeki orta refüje, üzerinde 140 adet saksı çiçeğinin bulunduğu dekoratif yay saksılıkları yerleştirdi.

Bahçe Sulamalarında Su Kayıpları İçin Önlem Alındı

Toplam uzunluğu 12 bin metre olan ve üç ana koldan ilerleyen sulama sahalarında suyun bahçelere verimli ulaşması için sulama mevsiminden önce detaylı temizlik çalışmaları yapılarak bahçe sulamaya uygun hale getirildi.

Piknik Üniteleri Yenilendi

Parklarda bulunan piknik üniteleri yenilenerek çocuk oyun grupları tamir edildi.

Ağaçlar Koruma Altına Alındı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında yıl boyu tespiti yapılan ağaçların bakım ve budama çalışmalarını gerçekleştirdi. Hastalıklı olan ağaçlar tekniğine uygun olarak budanarak koruyucu macun ile korunma altına alındı. Ağaçların gençleştirilmesi için yapılan budama çalışmaları, Ziraat Mühendisi ve Ziraat Teknikerleri gözetiminde deneyimli personeller tarafından gerçekleştirildi.

Şehir Mezarlığında Ara Yol Bağlantıları Yapıldı

Şehir mezarlığında kabirlere kolay ulaşımı sağlamak amacı ile ara yol bağlantılarında yapısal çalışmalar gerçekleştirilirken şehrin muhtelif alanlarında çim biçme, yabani ottan arındırma ve ilaçlama çalışmaları yürütüldü.