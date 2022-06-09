İşletmeciliğini kendisinin üstleneceği Çankırı Belediyesi, İstiklal Yolu Parkı’na çay bahçesi yapıyor.

Çankırı Belediyesi İstiklal Yolu Parkı’na çay bahçesi yapıyor. İşletmeciliğini kendisi üstlenecek Belediye, Sosyal Tesis ve Millet Kıraathanesi’nden sonra şehre ikinci sosyal tesis alanını kazandıracak. Tesislerin takibini ise İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yürütecek.

Çankırı’da İstiklal Yolu Parkı’nda yapımı devam eden yeni çay bahçesi ile vatandaşlara alternatif bir mekân sunulacak. 170 metrekare kış bahçesi, havuz çevresi kapasitesi arttırılarak oluşturulan açık hava oturma alanı ile keyifli sohbetlerin mekânı olmaya aday çay bahçesinin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapısal çalışmalarının %90’ı tamamlanan alanda bir hafta içerisinde peyzaj düzenlemelerine geçilecek. İşletmeciliğini Çankırı Belediyesinin yapacağı çay bahçesi ile şehre uygun fiyatlı bir tesis daha kazandırılacak.