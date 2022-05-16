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Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne hibe desteği

Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk hibe desteğini aldı. 
Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne hibe desteği

Japonya Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından verilen 1750 USD hibe, Çankırı’nın yöresel ürünlerinin üretimi için gerekli ekipmanların güçlendirilmesinde kullanılacak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile yürütülen, Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen "İşten Sosyal Uyuma" Projesi kapsamında Çankırı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hibe desteği alan 40 kadın kooperatifi arasında yer aldı.  Ticarileşme, üretim ve satış süreçlerini güçlendirecek proje kapsamında Kooperatif, yeterli ekipman ve kadın gücü desteği ile yöresel ürünler üretim pazarı oluşturmak için faaliyetlerini yürütecek. Proje çerçevesinde danışmanlık hizmeti de verilecek.

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