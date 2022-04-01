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Çankırı Karatekin Üniversitesine Hastane Kavşağı çalışmalarında sona gelindi

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Öğrenci Dostu Şehir” anlayışı ile Uluyazı kampüsünü şehre yakınlaştırma projesine başladı.
Çankırı Karatekin Üniversitesine Hastane Kavşağı çalışmalarında sona gelindi

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 1150 m uzunluğunda ve 21 m genişliğinde bölünmüş yol şeklinde projelendirilen yolun kazı ve dolgu çalışmalarında sona gelindi.  Çankırı Belediyesi, DSİ ve İl Özel İdare iş birliği ile yaklaşık 100 bin metreküplük hafriyat alımını gerçekleştirdi. Uluyazı kampüsünün batı girişi olarak planlanan yol sayesinde Çankırı Karatekin Üniversitene uzanan alternatif bir bağlantı yol kazandırılacak. 

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Kırkevler, Karataş, Aksu Mahalleri ve Yenimahalle başta olmak üzere birçok bölgeden Uluyazı kampüsüne ulaşım rahat ve daha kısa sürede gerçekleşecek. Yol, zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak çalışma ile Üniversitenin şehre bağlantısı daha da güçlenmiş olacak.

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Yerinde incelemelerde bulunan Başkan Esen, Çankırı Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında; bu yıl içerisinde Jandarma ve Devlet Hastanesi arasında bulunan derenin ıslah edilerek yolun tüm sanat yapılarını da tamamlamayı planladıklarını söyledi. Esen, alternatif bağlantı yolunun ise 2022 yılı içerisinde hizmete açılarak kullanıma sunulacağını ifade etti.

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