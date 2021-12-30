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Çankırı Zabıtası denetimleri sıkı tuttu

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son bir yıl içerisinde özellikle halk sağlığını korumak için yoğun mesai harcadı.
Çankırı Zabıtası denetimleri sıkı tuttu

Gıda, hijyen ve halk güvenliği açısından denetim yapan ekipler, en fazla cezai işlemi son kullanım tarihi geçmiş ürünlerde uyguladı. Kullanım ömrünü tamamlamış ürünler, tutanak ile el konularak imha edildi. 

Zabıta ekipleri, 2021 yılına ait faaliyet raporunu açıkladı. Denetimlerini sıkı tutan ekipler, fahiş fiyat ve gıda ürünlerindeki denetimlerini sürdürürken, pandemi önlemlerini de kontrol etti. 121 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendi.  İnsanların manevi duygularını istismar etmek isteyen 17 dilenci il dışına sevk edildi.

Pazar yerlerinde ise 55 adet terazi kontrol edilerek mühürleri yapıldı.14 taksi durağında 68 adet taksinin denetimi ile personel ve okul servislerinin denetimleri gerçekleştirildi. Kontrollerde eksik görülen 6 adet S plakalı araca gerekli cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması için şehir merkezinde bulunan cadde ve sokaklara İl Trafik Komisyonunca alınan kararlar gereği hız kesici ve delinatör montajları yapılarak ihtiyaç duyulan noktalara yön ve işaret levhaları yerleştirildi.

Vatandaşlar tarafından bulunarak Zabıta Müdürlüğüne getirilen 12 bin 490 TL, 400 $ buluntu para ve 6 adet cep telefonu sahiplerine tutanak ile teslim edilirken sahibi bulunamayan 10 bin 400 TL ise İşletme ve İştirakler Müdürlüğü emanet hesabına yatırıldı. 

Vatandaşlar tarafından bulunup Zabıta Müdürlüğüne getirilen 58 adet kimlik de İl Nüfus Müdürlüğüne teslim edildi.

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